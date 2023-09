Thor: chi sono gli dei di Utgard e come potrebbero stravolgere l'universo Marvel

L’ambizione di Al Ewing nella nuova serie Immortal Thor inizia a concretizzarsi. L’inserimento di ambientazioni della mitologia norrena poco trattate nei fumetti Marvel, come Utgard, e i personaggi provenienti da quelle lande ghiacciate, come il sovrano Utgard-Loki, potrebbero però non limitarsi a colpire Thor ma l’intero universo Marvel.

Nelle prime tavole di questa nuova run con protagonista il dio del tuono norreno, un esercito di giganti di ghiaccio si muove pericolosamente verso le terre degli Aesir. Gli invasori vengono, fortunatamente, fermati da Thor e dal suo insperabile Mjolnir, scatenando però, in lontananza, la furia di un’altra creatura, Toranos, descritto come dio della super tempesta, proveniente da Utgard, che lui stesso definisce la Terra delle Cose Vere.

Utgard-Thor, altro nome di Toranos, sembra essere molto più potente del supereroe Marvel, ma come è riuscito a trovarlo? Nelle ultime pagine del primo volume di Immortal Thor vengono rivelate importanti informazioni. In realtà Toranos era in passato uno degli dei antichi, sigillato poi da sua sorella Gea nella regione di Utgard, stessa sorte che toccò a suo fratello Utgard-Loki. Ora però sembra che Gea abbia deciso di lasciarlo libero per scatenare una straordinaria battaglia con Thor a New York City.

Questo comporta due enormi implicazioni: la prima è lo stravolgimento di un passato remoto dell’universo Marvel, considerata la liberazione di Toranos, e la seconda è l’impossibilità, almeno nella situazione attuale, di contrastare il potere di un dio antico da parte di Thor. L’ultima tavola, inoltre, mostra come Utgard-Loki, stiano tenendo d’occhio lo scontro, mentre discute con sua sorella Gea sul destino di Thor, che qualora non si dimostrasse all’altezza porterebbe la Terra alla distruzione.

Cosa ne pensate di questi approfondimenti e aggiunte sulla lore dell’universo Marvel nella nuova serie di Thor? Fatecelo sapere nei commenti. In conclusione, ricordiamo che ad ottobre 2023 torneranno i Marvel Zombies in una nuova miniserie, e vi lasciamo alla variant cover di Immortal Thor #3 dove il dio del tuono si rilassa leggendo uno dei fumetti della casa delle meraviglie come parte del progetto Super Stories Variant Covers.