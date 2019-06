Thor: confermato il ritorno dell'iconica arma dell'eroe in War of the Realm 6

Dopo l'annuncio della nuova miniserie King Thor, la divinità asgardiana nel numero 6 di Thor: War of the Realm ritorna in possesso della sua fidata arma.

Dopo aver visto Thor sacrificare il martello da guerra Mjolnir, fatto per assicurarsi la vittoria su Mangog, tutti i fan dell'eroe interpretato da Chris Hemsworth sapevano che era solo questione di tempo prima che il figlio di Odino ritornasse a brandire la mitica arma.

Come potete leggere nel sesto numero della serie War of the Realm, grazie al potere del Sole e all'ultima scheggia di Mjolnir rimasta in suo possesso, l'eroe degli Avengers è riuscito a ricomporre il suo martello da guerra: l'arma è così pronta per essere brandita nell'eterna lotta contro Malekith, magari dopo aver acquisito nuovi poteri grazia al rituale per la sua riforgiatura.

Siamo sicuri che i prossimi volumi della saga di War of the Realm mostreranno ai lettori tutta la potenza di Mjolnir.

Se non l'avete ancora fatto correte a leggere il nostro recap del numero 13 di The Mighty Thor!