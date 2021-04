Thor: il Dio del Tuono ottiene una nuova, e devastante, forma

Thor è indubbiamente uno dei supereroi di casa Marvel Comics ad aver affrontato minacce estremamente pericolose per il destino non solo di Asgard ma anche dell'intero universo, e in molte occasioni ha dovuto fare affidamento sui suoi poteri in modi che non avrebbe mai creduto possibili, come avvenuto di recente nel volume 13 della nuova serie.

Il numero in questione si apre con un confronto tra il Dio del Tuono e Donald Blake, l'umano di cui Thor ha spesso usato il nome come suo alter ego nel mondo degli umani. Scopriamo che Blake è stato intrappolato in una dimensione nascosta, che gli ha causato un pesante crollo mentale ed emotivo, e sembra aver un obiettivo molto pericoloso, ovvero distruggere l'Albero del Mondo per ottenere il potere contenuto al suo interno.

Dopo pagine in cui Thor decide come intervenire, l'eroe decide di affidarsi ad un'inaspettata fonte di potere. Per questo prima invia i suoi corvi nel luogo designato, e nella pagina successiva lo vediamo riapparire in un corpo totalmente diverso, quello del Distruttore, un manufatto asgardiano costituito da un elemento più resistente dell'adamantio, che è possibile comandare solo grazie ad un'immensa forza di volontà.

Ricordiamo che di recente le origini di Thor sono state stravolte, e vi lasciamo ad uno scontro tra il Dio del Tuono e un Avenger, causato dal potere di Mjolnir.