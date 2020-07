Thor, il disegnatore di Kratos realizza una nuova armatura per il dio del tuono

Quando si parla di Thor, il dio del tuono di casa Marvel, la prime cose che vengono in mente sono il martello Mjolnir, la possente armatura ed il mantello rosso. Cosa succederebbe però se provassimo a rinnovarne il design? Questa è la domanda che si è posto Charlie Wen, character designer di Kratos e co-fondatore del Marvel's Visual Development.

Sul suo profilo Instagram, l'artista ha postato una foto ritraente Thor con un nuovo completo, fortemente ispirato a quello mostrato nell'Ultimate Thor di Mark Millar e Bryan Hitch. "Una delle poche Concept Art in cui Thor è raffigurato senza il suo mantello, ispirata all'incredibile serie di Ultimate Marvel", ha commentato Wen. Subito sotto potete anche dare un'occhiata al design classico, in modo da paragonare i due design.

Charlie Wen è un pioniere della tecnica del "Visual Storytelling", e vanta nel suo palmarés collaborazioni di alto calibro. Nel corso della sua ventennale carriera, l'artista ha lavorato sui film degli Avengers e quelli de I Guardiani della Galassia, oltre che su alcuni videogiochi come League of Legends e God of War. In particolare, è stato lui a dare vita al Kratos ideato da David Jaffe e portato in vita da Cory Barlog.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per saperne di più sul dio del tuono invece, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultima intervista concessa dall'autore Donny Cates.