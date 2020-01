Thor distruggerà l'universo DC Comics, parola di Donny Cates

Da diversi mesi, la Marvel Comics anticipa l'arrivo di un Thor più brutale, con il Dio del Tuono che non esiterà a compiere massacri a causa di alcuni eventi che accadranno nella saga di Thor di Donny Cates. E proprio l'autore sembra aver rivelato di chi potrebbe essere il sangue presente su Mjolnir in un vecchio tweet.

L'autore Donny Cates ha pubblicato sul suo account personale Twitter alcune immagini provenienti dal numero 2 di Thor, e le immagini che potete vedere in calce sembrano proprio indicare a una distruzione di un popolare universo di supereroi.

Nelle vignette si può distinguere infatti un lampo rosso e blu che vola per una città che sarebbe quindi Metropolis, mentre si può notare alla fine della linea sfumata un uomo con una divisa blu che ha un pugno teso in avanti, tipica posa di volo dell'eroe DC Comics. Nella vignetta successiva, la visuale si sposta per mostrare la presenza di altre ombre e scie lucenti.

Oltre quella rossa e blu a sinistra, al centro si può notare un lampo riconducibile a Flash, in basso a destra una scia verde che richiama a Lanterna Verde e sulla destra un'ombra volante appartenente a Batman. Cosa pensate di questa distruzione improvvisa dell'universo DC Comics da parte di Thor?

Donny Cates è entusiasta di scrivere alla Marvel e questo Thor è per lui "il più nero degli inverni". Il primo arco è in corso e inserirà tre o quattro misteri, oltre a un mutamento causato da Galactus. Fino a che punto si spingerà Donny Cates in questo racconto?