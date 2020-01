Thor entra nel mondo di Jojo con una fan art che gli dedica uno stand

David Production ha rispolverato il mondo di Le Bizzarre Avventure di Jojo, un franchise per troppo tempo rimasto nell'ombra nonostante gli ottimi fasti che il manga aveva raggiunto durante gli anni '80 e '90. La nuova serie animata ha creato un nuovo hype intorno a Jojo tanto da dedicargli diversi mash up con altri personaggi molto conosciuti.

In attesa di Stone Ocean e di Jolyne Kujo, i fan di Le Bizzarre Avventure di Jojo si stanno divertendo con gli Stand, le manifestazioni spirituali con vari poteri che sono posseduti dai tanti personaggi del mondo. Con diverse fan art a varia interpretazione, anche sagome importanti di altri universi come quello Marvel ricevono la propria versione Jojo.

L'artista di Instagram Leallustration ha condiviso la sua reinterpretazione di Thor calato nel mondo di Jojo. Riprendendo le sue fattezze con capelli corti e con un occhio finto come visto durante Avengers: Infinity War, Thor mette in pieno risalto il suo stand Mjolnir nelle quattro immagini presenti nel post in calce.

Mentre Thor veste panni da civile umano con la Stormbreaker poggiata sulla spalla, il suo stand ricorda l'armatura del Dio del Tuono e le fattezze con barba e capelli lunghi e naturalmente il martello Mjolnir nella mano destra. Quale sarà il potere di questo nuovo stand di Le Bizzarre Avventure di Jojo? Thor tornerà alla fine del prossimo anno con Thor: Love and Thunder.