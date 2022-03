Thor, il finale di 'God of Hammers' ha cambiato Mjolnir per sempre

Sulle pagine di Thor #23, lo sceneggiatore Donny Cates ha raccontato il finale della storyline "God of Hammers", che ha visto il Dio del Tuono affrontare la personificazione di Mjolnir, il suo martello. A conclusione della storia, Mjolnir è andato incontro ad un importante cambiamento.

La preview di Thor #23 aveva già mostrato la nuova arma scelta dal Dio del Tuono per affrontare Mjolnir: Thor ha infatti brandito Hofund, la Spada del Bifrost. Invece di utilizzarla come arma di attacco, Thor ha sfruttato il potere del Bifrost per portare Mjolnir su Nidavellir, all'interno della forgia che ha dato i natali al magico martello, comparsa anche nel film Avengers: Infinity War.



Sfruttando il "potere di un miliardo di soli" della forgia, Thor ha distrutto Mjolnir, frantumandolo in mille pezzi e rimanendo senza energie per diverse settimane. Al suo risveglio, Thor ha però trovato un Mjolnir riforgiato dai suoi alleati, ma privo dello spirito maligno che l'aveva posseduto nel corso degli ultimi accadimenti.



Al suo posto, Thor avverte all'interno di Mjolnir lo spirito di Odino, la cui morte aveva sconvolto il mondo del Dio del Tuono solo qualche numero prima. D'ora in avanti, quindi, il martello di Thor conterrà al suo interno il fantasma di Odino, capace in qualche modo di comunicare con suo figlio attraverso Mjolnir.



Il prossimo numero, Thor #24, verrà pubblicato il prossimo mese negli Stati Uniti e rappresenterà, secondo la numerazione Legacy che tiene conto di tutti i precedenti volumi di Thor, il traguardo dell'uscita numero 750.