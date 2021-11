Thor, quanto è forte il Dio del Tuono? Ecco come si classifica nell'Universo Marvel

Dopo aver appurato quanto è forte Spider Man, è naturale domandarsi chi sia il supereroe più forte dell'Universo Marvel. Un'ipotesi plausibile è Thor, il dio norreno del tuono. Considerato un peso massimo negli Avengers, è lecito chiedersi quanto sia forte effettivamente Thor, e come si classifichi nell'Universo Marvel.

Thor Odinson, in quanto asgardiano ed erede al trono, è un essere immortale, semi-invulnerabile e dotato di una forza fuori dalla portata della maggior parte degli abitanti dell'Universo Marvel. Essendo responsabile della salvaguardia dei Nove Regni, Thor è il più forte degli asgardiani, ed è l'unico a poter maneggiare Mjolnir, il martello fatto di Uru (il materiale più duro dell'universo) che ha il potere di generare campi di forza capaci di distruggere intere galassie.



Se già questo può sembrare un potere fuori scala, bisogna tener conto anche di alcune imprese compiute da Thor nelle storie a fumetti di cui è stato protagonista. Conosciamo tutti l'adamantio, la lega virtualmente indistruttibile formata da vibranio e acciaio. È ciò di cui è composto lo scudo di Captain America e che ricopre lo scheletro (e gli artigli) di Wolverine. Ebbene, Thor è stato capace di spezzare dei cavi di adamantio che lo legavano con la sola forza delle braccia.



Inoltre, Thor ha sconfitto più volte supereroi del calibro di Hulk e La Cosa, ha messo KO Namor con un solo colpo, ha tenuto testa alla Forza Fenice (nella miniserie Avengers vs X-Men) e ha messo temporaneamente fuori combattimento Galactus (nella serie The Mighty Thor del 2011). Recentemente, Thor ha raggiunto un livello di forza ancora superiore nella run di Donny Cates del 2020, che lo ha visto acquisire il Potere Cosmico di Silver Surfer diventando l'Araldo del Tuono.



Considerando quanto visto, come può esserci qualcuno più forte di Thor nell'Universo Marvel? Bisogna sempre tener conto che un supereroe è forte solo quanto la storia in cui è presente richiede che lo sia. Ecco quindi che eroi come Hulk e Sentry possono arrivare a sopraffare il tonante, nonostante un vero vincitore non sia mai stato dichiarato esplicitamente. Per non parlare dei power up: se Thanos non è un problema per Thor in uno scontro diretto, il guanto dell'infinito può cambiare radicalmente le sorti della battaglia.



Appurato che livelli di forza definiti non possono esistere nell'Universo Marvel, resta il fatto che, tolte le entità cosmiche, Thor sia uno degli esseri in assoluto più potenti. D'altronde, c'è un motivo se è noto con l'appellativo di "The Mighty Thor", Il Potente Thor. Le avventure del tonante vengono pubblicate mensilmente da Marvel Comics. In Italia, la testata Thor è edita da Panini Comics.