Thor: grossi cambiamenti per Mjolnir, costa sta accadendo al mitico martello?

Tra tutti gli eroi del mondo Marvel un posto di rilievo lo ha sempre avuto il mitico Thor che, insieme al suo Mjolnir, è stato un pezzo fondamentale degli Avengers. Eppure, l'iconico martello sembra allontanarsi poco alla volta e sempre di più dal suo proprietario che dovrà ora prendere un'inequivocabile decisione.

Le origini di Mjolnir, svelate in occasione del 33° numero degli Avengers, hanno finalmente chiarito l'elemento chiave che ha reso il martello di Thor tanto potente. Ad ogni modo, la storia ideata da Donny Cates sta andando ben oltre alle rivelazioni rilasciate dal fumetto dedicato agli Avengers, dedicando ampie porzioni del testo per la caratterizzazione del mitico dio norreno.

All'interno del settimo numero della testata, Thor ha finalmente deciso di effettuare un esperimento per testare il comportamento della sua iconica arma. Decide infatti di riportare Mjolnir sulla Terra, tuttavia con una particolare iscrizione che reca il numero di telefono di Tony Stark. Il martello viene ritrovato da Adam Aziz, un ex detenuto per rapina a mano armata, che decide di telefonare al numero lasciato in sovrimpressione. Iron Man si mostra stupito e preoccupato per l'accaduto, conscio anche dei requisiti per sollevare il martello, ma proprio quando teme che esso sia sintomo di un cattivo presagio Thor invia sul martello una nuova iscrizione che invita Aziz a raccogliere Mjolnir. L'uomo esaudisce la richiesta e, sorprendentemente, si trasforma in una sorta di Anziano Thor. Ad Asgard, nel frattempo, Il Dio del Tuono si accorge che c'è qualcosa di strano:

"Qualcosa non va... Percepisco questa sensazione da tanto tempo. Qualcosa dentro Mjolnir si è rotto. Per troppo tempo ho fatto finta di non vederlo, sono scappato per scacciarlo dalla mia mente. Ma oggi non fuggirò più. Oggi è il giorno in cui lo affronterò. Sin da quando sono salito al trono Mjolnir ha iniziato a essere sempre più pesante. E anche se non so come sia potuto accadere, credo di sapere quale sia il motivo. In cuor mio so il perché. Avevo troppa paura che presto non sarei più riuscito a sollevarlo. Come se... si fosse stancato di me o fossi diventato indegno di brandirlo. Ma la verità è anche peggio... Non sono il solo a lottare per Mjolnir, nessun altro lo fa."

