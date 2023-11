Thor: Hickman stravolge il dio del tuono norreno nel nuovo Universo Ultimate

Da mesi Marvel Comics si stava preparando al rilancio dell’universo Ultimate, una delle idee vincenti dei primi anni 2000, per stravolgere nuovamente l’esistenza di molti dei suoi supereroi e attirare nuovi lettori. In Ultimate Universe #1, tra i vari personaggi introdotti, si trova anche Thor, alquanto diverso rispetto alle precedenti versioni.

Il volume, scritto da Jonathan Hickman e illustrato da Stefano Caselli, si apre con Iron Man e il Dr. Destino intenti a cercare un prigioniero. Le informazioni in loro possesso li hanno condotti di fronte ad una cella, all’interno della quale si trova nientemeno che Thor in persona, il dio del tuono della mitologia norrena, il più eroico assassino di giganti. Sin dalle prime tavole in cui appare, però, Thor sembra essere molto più scontroso, scorbutico, e poco sveglio, proprio come viene descritto da Snorri Sturluson nell’Edda.

Proprio come viene specificato nei numerosi racconti mitologici, però, Thor è anche un guerriero formidabile, e non esita a richiamare Mjolnir per fronteggiare Lady Sif e i suoi uomini, unico ostacolo per la sua ritrovata libertà al fianco di Iron Man e Dr. Doom. Il design elaborato da Caselli per questa nuova versione di Thor si rifà all’immaginario comune dei vichinghi, uomini alti, robusti, con lunghi capelli e una folta barba. Tutti tratti ripresi appieno dall’artista e che uniti danno vita ad una versione più “storicamente attendibile” di Thor, al contempo anche molto vicina a quanto portato dai Marvel Studios sugli schermi attraverso l’interpretazione di Chris Hemsworth.

Tutto questo lo rende anche piuttosto diverso dal Thor introdotto in The Ultimates, quasi totalmente distaccato dalle sue origini asgardiane, e profondamente coinvolto negli affari umani, e accompagnato da un’ascia anziché dall’iconico martello magico. Proprio questa vicinanza con gli affari terrestri minò l’essenza divina di Thor, che viene invece quasi immediatamente ribadita e sottolineata nel nuovo corso dell’universo Ultimate, anche grazie a battute dette dal dio del tuono in persona, in cui si assume le responsabilità di un essere superiore.

Pur comprendendo le proprie responsabilità, però, il nuovo Thor, così come quello di The Ultimates, non abbraccia appieno la filosofia dell’essere un supereroe, come avveniva invece nella sua versione originale ideata dai leggendari Stan Lee e Jack Kirby, rompendo quindi ancora una volta il legame col passato, ma rispettando, almeno così sembra dal primo volume, la caratterizzazione del dio come riportata nei racconti mitologici. E voi cosa ne pensate? Avete letto Ultimate Universe #1? Fatecelo sapere nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che è attualmente in corso anche Immorta Thor di Al Ewing, e alla verità dietro le nuove divinità di Utgard.