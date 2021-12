Thor e Hulk, crossover in arrivo per i due potenti eroi Marvel nel 2022

È difficile trovare due personaggi che funzionino bene insieme quanto Thor e Hulk. I due pesi massimi degli Avengers vengono spesso scelti come protagonisti di storie team-up in quanto capaci di reggere l'uno i colpi dell'altro. L'abbiamo visto in film come Thor Ragnarok e lo vedremo anche in una storia crossover a fumetti in arrivo nel 2022.

L'acclamato sceneggiatore Marvel Donny Cates è attualmente impegnato nella scrittura delle serie a fumetti regolari dedicate a Thor e a Hulk. A quanto pare, le intenzioni dell'autore sono quelle di far incontrare i due personaggi nell'Aprile del 2022, rispettivamente in Hulk #5 e Thor #23. Le due storie, che saranno illustrate da Martin Coccolo, saranno intitolate "Hulk of War" e "Banner of Thor".



Nei fumetti, entrambi i personaggi si trovano attualmente in situazioni decisamente atipiche. Mentre Bruce Banner ha trasformato il corpo di Hulk in un'astronave vera e propria di cui ha il pieno controllo, Thor si ritrova privo di Mjolnir e alle prese con la rivelazione che la sua vera madre potrebbe essere l'entità cosmica Fenice.



Nei film dei Marvel Studios, le strade di Thor e Hulk non sembrano destinate ad incontrarsi nuovamente nel breve periodo. Mentre Hulk comparirà nella serie di Disney+ She Hulk, il Dio del Tuono tornerà al cinema a Luglio 2022 in Thor Love and Thunder di cui è disponibile un leak del poster.