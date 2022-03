Thor e Hulk si scambiano i poteri nelle nuove cover del crossover 'Banner of War'

Ad Aprile, con la pubblicazione di Hulk vs Thor: Banner of War Alpha #1, avrà ufficialmente inizio il crossover tra i due potenti eroi Marvel. La Casa delle Idee, nel frattempo, ha deciso di portarsi avanti, pubblicando cover e sinossi dei due numeri che andranno a chiudere lo scontro tra il Golia Verde e il Dio del Tuono.

Nelle scorse settimane, Marvel aveva già annunciato cover e dettagli dei vari numeri coinvolti nel crossover Hulk vs Thor: a seguito dell'uscita di Banner of War Alpha #1, lo scontro proseguirà sulle pagine di Thor #25 e Hulk #7, concludendosi a Giugno su Thor #26 e Hulk #8, numeri di cui finalmente sono state condivise copertine e sinossi.



In Thor #26, Odino permetterà a suo figlio di scoprire il legame tra Hulk e il misterioso incidente a El Paso che ha dato il via all'attuale run del Golia Verde. La cover del numero mostra un Hulk degno di brandire Mjolnir torreggiare su un esanime Thor.



Curiosamente, la cover di Hulk #8 mostra invece il Dio del Tuono trasformarsi nella sua versione di Hulk. Secondo la sinossi pubblicata da Marvel, sulle pagine di Hulk #8 verrà decretato una volta per tutte il vincitore dello scontro. Ma in uno scontro tra dei, cosa succede al vincitore? E allo sconfitto?



Entrambi i numeri conclusivi di "Banner of War" (così come gli altri numeri del crossover) saranno realizzati da Donny Cates e Martin Coccolo, mentre Gary Frank si occuperà di realizzare le cover (che riportiamo nella gallery in fondo all'articolo). Thor #26 verrà pubblicato in territorio americano l'8 Giugno 2022, mentre Hulk #8 il 22 Giugno.