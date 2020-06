Thor: Il nuovo numero della collana rivela le origini di Galactus

Dopo aver scoperto le origini dell'arma di Thor, vi segnaliamo l'ultimo volume dell'opera incentrata sulle vicende del dio asgardiano e di Galactus, che ha fornito ai numerosi appassionati diverse risposte sull'alleato di Thor.

Nel volume numero cinque della collana dedicata a Thor possiamo assistere alla lotta del personaggio interpretato da Chris Hemsworth e di Galactus contro il loro rivale, Nero Inverno. Nonostante i loro sforzi, i due non riescono ad avere la meglio, venendo sconfitti dal loro avversario, che riesce così ad inglobare Thor. Il successo di Nero Inverno è di poca durata, in quanto Thor riesce a liberarsi sfruttando le sue capacità divine. Siamo in una situazione di stallo, ma gli appassionati dei fumetti Marvel rimangono stupiti dalla nuova strategia di Nero Inverno: sceglie infatti di parlare con i suoi avversari, rivelando il destino dell'universo di Galactus.

Sembra infatti che i due personaggi si fossero incontrati precedentemente, Nero Inverno è riuscito a distruggere la dimensione in cui era presente Galactus, risparmiandolo solo per renderlo il suo araldo della distruzione. Il volume si chiude con questa rivelazione, non sappiamo ancora come reagirà Thor di fronte a questo tradimento, ma siamo sicuri che nei prossimi volumi di "The Devourer King" scopriremo altre interessanti informazioni. Nell'attesa vi lasciamo con questa intervista a Donny Cates su Thor.