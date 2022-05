Thor, Jane Foster torna a sollevare Mjolnir nella preview della nuova serie

Nelle scorse settimane, Marvel Comics aveva annunciato il ritorno di Jane Foster nei panni della Potente Thor nei fumetti. Con la pubblicazione di un'anteprima di Jane Foster & The Mighty Thor #1, la Casa delle Idee ci permette di dare uno sguardo al momento esatto in cui il personaggio torna a impugnare Mjolnir.

Il comunicato di Marvel rivela che la miniserie si aprirà con un quesito: "Dov'è andato Thor Odinson?". Il legittimo possessore di Mjolnir sembra essere misteriosamente scomparso, e Jane Foster è costretta a tornare ad impugnare il magico artefatto recentemente riforgiato durante il finale della storyline God of Hammers che ha cambiato Mjolnir per sempre.



Oltre a mostrare il ritorno della Potente Thor, la preview rivela anche la presenza nella storia di Lady Sif, Beta Ray Bill e l'Incantatrice. La serie Jane Foster & The Mighty Thor sarà composta da cinque numeri realizzati dallo sceneggiatore Torunn Gronbekk e dall'artista Michael Dowling.



La prima uscita della miniserie verrà pubblicata negli Stati Uniti il 1 Giugno 2022, ad un mese dall'uscita nei cinema del nuovo film del Tonante che, come questo fumetto, vedrà Jane Foster brandire Mjolnir (qui il primo trailer di Thor Love and Thunder).



Condividiamo la preview di Jane Foster & The Mighty Thor #1 in calce.