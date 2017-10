Thor: la Marvel anticipa il nuovo look legacy del Dio del Tuono!

Come tutti sappiamo, ilha segnato la chiusura di molte testate Marvel per come le conoscevamo, portando grandi cambiamenti (e ritorni) nell'universo condiviso post Secret Empire, enon è stato escluso dal giro di giostra...almeno in parte.La notizia chesarebbe rimasto alla guida della testa insieme all'attuale disegnatoreha reso felici i fan del Dio del Tuono , anche a fronte dell'ottimo lavoro svolto fino a questo momento sulla testata.Se infatti il Legacy ha mutato la maggior parte dei team creativi della varie testate, come accennato in apertura, su Thor il lavoro che Aaron ha cominciato nel 2012 è lungi dall'aver trovato una conclusione ma anzi, nel numerouna doppia splash page ci ha mostrato alcuni eventi futuri.Tra questi, al centro della pagina, svetta Thor nel suo nuovo look da ritrovato Dio del Tuono, mentre impugna il nuovosu una mano e, l'ascia ammazza dei, nell'altra. "Potente" e nuovamente degno del suo ruolo, la strada dell'è ancora lunga, anche a giudicare dalla stupenda doppia pagina citata, che potete trovare in calce alla notizia insieme al dettaglio del nuovo look di Thor.L'editor della testata,ha affermato al rigurado:"Non intendiamo spiegare il significato di tutte le immagini che si trovano nella doppia splash page, perché vogliamo sentire le migliori teorie che verranno fuori dai nostri lettori!".Lo scirttore Jason Aaron ha poi continuato:"Potete vedere molte anticipazioni delle storie future della serie in questa doppia pagina. Alcune le leggerete su Mighty Thor, altre invece le torverete su altri titoli e alcune su più di uno. Tra Mighty Thor #700 e Marvel Legacy #1 ho impostato la strada per la storia che racconterò nel corso del 2018. Probabilmente sarà la più grande storia che ho scritto per la Marvel, punto!".Il Dio del Tuono è tornato quello di prima.