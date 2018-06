Thor: Marvel mostra un Wolverine posseduto da Phoenix

Thor ha incontrato una miriade di nemici impensabili durante il corso delle sue avventure. Alieni, mostri, mutanti, ma mai era incappato in un Wolverine posseduto da Phoenix. Questo e pare altre sorprese saranno in serbo per il nostro eroe.

Thor # 1 (attualmente venduto negli USA) include in realtà due elementi importanti. Il primo riguarda il presente. Infatti ci troviamo diversi eoni nel futuro, dove l'eroe è ora più vecchio e ha diverse nipoti. Durante uno dei loro viaggi, Thor sospetta che ci possa essere un problema nel cosmo e manda il suo martello per indagare. Una volta che ritorna, sembra pieno di informazioni sconcertanti.

Poi si proietta nel cosmo, confermando i suoi sospetti, ovvero che la vita sembra svanire dall'universo nelle parti più lontane, e l'eroe dice: "Ho salvato la Terra solo perché l'intero universo muoia intorno ad esso". Mentre si lamenta della situazione attuale, dice "Dei, vorrei avere qualcosa da colpire, qualsiasi cosa..."

E in quel momento accade l'incredibile! Una presenza di fuoco si sprigiona da terra e lo colpisce, buttandolo a terra. Thor sta bramando un combattimento, ma quando alza lo sguardo è sbalordito da ciò che vede. Quello che incrocia è un Wolverine dall'aspetto antico che si libra nell'aria con la forza della Fenice che lo circonda. Con gli artigli distesi e il fuoco acceso, dice "Ehi, benvenuto alla fine dei tempi, spero che tu abbia portato della birra".

Ci sono così tante domande che si presentano, come in che modo Logan si sia impadronito della forza della Fenice, e di come due esseri onnipotenti hanno lasciato che l'universo diventasse così. Speriamo che entrambi avranno una risposta a riguardo. Intanto una cosa è certa, ed è che stiamo per assistere ad una battaglia epica.

Che ne pensate di questa apparizione? Vi sareste mai aspettati un Wolverine posseduto da Phoenix?