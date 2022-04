Thor, Marvel si prepara a rivelare le 'origini segrete' del Dio del Tuono

Le origini del Dio del Tuono stanno per essere stravolte: attraverso la pubblicazione di un'immagine promozionale (che riportiamo in calce), Marvel ha anticipato la rivelazione delle "origini segrete" di Thor all'interno del one-shot Avengers: 1,000,000 B.C., in arrivo il prossimo Luglio.

L'immagine promozionale riporta la scritta "The secret origin of Thor revealed", "L'origine segreta di Thor rivelata". Questa tagline fa da didascalia ad un enorme logo della Fenice, che occupa gran parte dell'immagine.



Nell storie recenti di Thor, il figlio di Odino ha scoperto che la sua vera madre potrebbe essere proprio la Forza Fenice, l'entità divina che attualmente ha trovato il suo nuovo avatar in Echo, la supereroina Maya Lopez. La Fenice e Odino hanno fatto parte dei cosiddetti "Vendicatori Preistorici", gli Avengers di un milione di anni fa creati dal fumettista Jason Aaron nel 2017 (per approfondire, qui trovate la nostra recensione di Marvel Legacy).



Non sono ancora noti dettagli come i nomi degli artisti che andranno a comporre il team creativo di Avengers: 1,000,000 B.C., con l'eccezione della finestra d'uscita fissata per Luglio 2022. In ogni caso, Marvel ha promesso di rivelare presto nuove informazioni. Restando in tema, il prossimo 27 Aprile, è previsto l'arrivo del numero celebrativo Thor 750 che riunirà i più grandi autori del Dio del Tuono.