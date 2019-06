Thor, Marvel svela nuovi dettagli della miniserie King Thor

Dopo la serie su Thor iniziata nel 2012, Jason Aaron tornerà a collaborare con Esad Ribic per realizzare King Thor, in arrivo nel corso di quest'autunno negli Stati Uniti. La Marvel ha diffuso alcuni dettagli sulla nuova serie, spiegando che si tratterà di un'uscita composta da quattro numeri e segnerà l'addio del team creativo al personaggio.

Al centro della vicenda si sarà un ultimo grande scontro tra Thor e suo fratello Loki: sette anni dopo l'inizio di Thor: God of Thunder, continuato poi su Thor e Mighty Thor, dedicato alla versione femminile del personaggio, e infine anche con la miniserie The Unworthy Thor, sfociate tutte in Thor, che ha portato all'evento War of The Realms, tutto è pronto per una nuova vicenda legata al dio asgardiano.



Nel periodo vissuto grazie alla penna di Jason Aaron, Thor ha conosciuto una nuova vita: l'autore veniva da una lunga esperienza con Wolverine, Ghost Rider e Hulk e il dio del tuono si ritrova presto ad affrontare Gorr, il Macellatore di Dei, e si fa supportare da altri Thor arrivati da altre dimensioni temporali, quello del futuro, quello del medioevo e quello vendicatore del presente. Nel secondo ciclo di storie, invece, Thor si ritrova a dover fronteggiare Malekith, nella serie che prende il nome di The War of the Realms.