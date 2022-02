Thor, la morte di uno dei protagonisti sconvolge il mondo del Dio del Tuono

Con la pubblicazione di Thor #22, la vita del Dio del Tuono ha subito un pesante sconvolgimento. Nel corso della storia, infatti, uno dei protagonisti della testata è stato ucciso, e le conseguenze della sua morte avranno delle importanti ripercussioni sulle future avventure di Thor.

In attesa dell'arrivo a Maggio del crossover Hulk vs Thor, la quarta parte della storia "God of Hammers" ha visto Thor e Odino affrontare la personificazione del martello Mjolinr, che ha preso possesso del corpo del villain Mangog. Nonostante l'aiuto degli Avengers, la battaglia ha richiesto un importante sacrificio: quello di Odino che, prima di morire, ha passato il suo "Potere di Odino" (la Odin Force) a Thor, che ha così ottenuto un grosso power-up.



Non si tratta della prima volta che Odino muore nelle storie di Thor: già negli anni '70, infatti, il Padre degli Dei era stato ucciso proprio da Mangog. Sebbene difficilmente questa morte si rivelerà definitiva, l'acquisizione della Odin Force da parte di Thor rappresenterà un importante punto di trama per le future storie del Dio del Tuono.



Thor #22, scritto da Donny Cates e illustrato da Nic Klein, è già disponibile negli Stati Uniti. Tra pochi giorni, potrete dimostrare di essere degni di brandire il vero protagonista di questa storia, Mjolnir: il 1 Marzo arriva infatti il set LEGO del Martello di Thor a grandezza naturale.