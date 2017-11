Thor: nel numero 701 ci sarà una morte importante!

Dagli USA giungono spoiler sul numero 701 di, attualmente in vendita per il mercato americano. All'interno del volume assisteremo a una morte piuttosto importante tra le fila degli asgardiani. Curiosi di sapere di chi si tratta?

Attenzione possibile Spoiler

Parliamo, purtroppo, di Volstagg. Nei numeri precedenti al 701 si è visto come il più colossale dei Tre Guerrieri di Asgard si sia reso protagonista impugnando l'Ultimate Mjolnir, l'arma del Thor appartenente all'Universo Ultimate giunta su Terra-616 dopo gli eventi di Secret Wars, che gli ha fatto assumere l'identità di War Thor.

La Guerra dei Reami ha avuto fine, ma Asgardia si troverà in balia di Mangog, una bestia furiosa decisa a distruggere il reame di Odino. Nel numero 701 di The Mighty Thor vedremo un roboante scontro tra War Thor e Mangog: il mostro riuscirà a distruggere Ultimate Mjolnir e a sconfiggere Volstagg, lasciandolo morente a galleggiare nello spazio. Sopraggiungerà dunque Malekith, al quale il guerriero chiederà aiuto: l'Elfo Oscuro, tuttavia, per tutta risposta pianterà un pugnale nella mano di Volstagg, lasciandolo apparentemente senza vita nei recessi dell'universo.

Sarà davvero la fine per il fiero guerriero Volstagg? Intanto, avete visto il nuovo look dell'originale Thor in Marvel Legacy?