Thor: nel numero 16 la Marvel ci presenta una nuova Asgard

Il sedicesimo numero di Thor vede la rinascita del reame di Asgard, dando inizio ad una nuova era di pace. Jason Aaron ha attraversato un lungo percorso narrativo prima di arrivare a questa risoluzione degli eventi, vediamo come è avvenuta.

Il reame di Asgard nasce di nuovo. Nel momento in cui Malektih ha portato Mangog nel regno, è andato tutto in discesa. Nella Guerra dei Reami Odino impara finalmente a rispettare suo figlio, a tal punto che permette a Thor di governare senza alcun osteggiamento da parte sua.

Thor, a questo punto, inizia a ricostruire Asgard, incluso il Bifrost, il ponte arcobaleno che si collega con gli altri regni. Quei regni un tempo erano uniti da Yggdrasil, ma le forze di Malekith incendiarono l'albero della vita. Gli alleati di Malekith durante la guerra, Re Ulik, Amora l'Incantatrice, e Sindr rimangono imprigionati nelle radici del giardino. Sono sorvegliati dai nuovi ministri della giustizia di Asgard, i tre: Hogung, Fandral, Hildegarde.

Con Thor nella posizione di All-Father, Odin e Freyja si prendono del tempo per loro e decidono di scappare da Asgard per rinvigorire il loro amore. Loki invece, avendo iniziato e contribuito a porre fine alla Guerra dei Regni, è ora Re di Jotunheim, sostenendo di voler intrattenere relazioni di pace con suo Asgard.

Heimdall fa ancora una volta la guardia al Bifrost. Jane Foster, è ora l'unica valchiria rimasta. Volstagg è di nuovo un senatore nel congresso dei mondi, insieme alla Pantera Nera, che prende il posto di Jane Foster come senatore in rappresentanza di Midgard. Balder il coraggioso ora si è riunito alle Lega dei Reami, riunendo eroi di tutto il mondo.

Nonostante questi avvenimenti, la sua corsa terminerà in una miniserie in quattro parti di King Thor, e vedremo se dopo questa lunga run Aaron sarà ancora in grande spolvero per raccontare delle nuove storie.

La Marvel spiega i motivi per cui Thor sarebbe degno di brandire il martello di Mjolnir. Per quanto riguarda le informazioni sulla miniserie King Thor, in questo articolo potete trovare maggiori dettagli.