Thor, il numero di Iron Man funziona davvero: ecco l'esilarante risposta

Avete mai pensato di telefonare ad Iron Man? Donny Cates ha provato a realizzare il vostro sogno attraverso una collaborazione con la Marvel Comics per inserire all'interno dell'ultima uscita di Thor un particolare numero. Siete curiosi di conoscere il numero di telefono di Tony Stark? Ecco tutti i dettagli.

Donny Cates sta rivitalizzando con cura il personaggio di Thor, puntando i riflettori sulla sua caratterizzazione attraverso un inaspettato imprevisto. Nel nuovo numero, infatti, il dio del tuono si è reso conto che qualcosa in Mjolnir è cambiato e che, da quando si è insediato al trono, è diventato molto più pesante. Il dio norreno ha così deciso di reagire e per studiare la situazione ha spedito il suo martello sulla Terra con un'iscrizione: il numero di Tony Stark.

Quando Adam Aziz, un ex detenuto, ha trovato Mjolnir non ha perso tempo a telefonare al numero per contattare Iron Man in merito all'accaduto. Ma l'anziano non è stato l'unico ad avere questa idea, in quanti sono stati diversi i fan che si sono mobilitati a comporre il numero sul proprio cellulare. A rispondere è stata una voce pre-registrata di una controparte immaginaria dell'eroe Marvel:

"Ciao. Proprio così, sono Iron Man, ma a causa di un idiota biondo ho dovuto cambiare numero. Però dai, bel tentativo, ci hai provato. Per tutte le cose inerenti a Tony Stark visita il sito www.TonyStarkIronMan.com. Ah, a proposito, cercate di stare al sicuro qua fuori, ok? Sono già abbastanza occupato ultimamente."

Qualora siate interessati voi stessi a fare una telefonata all'eroe vi ricordiamo che il numero sovrimpresso sul martello è: 212-970-4133. In calce alla notizia potete anche dare un'occhiata a un video amatoriale di una ripresa delle telefonata.