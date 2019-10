Thor: un nuovo cosmico costume per il Dio del Tuono

Il personaggio di Thor non sembra fermarsi nella sua ascesa tra i supereroi Marvel preferiti dai fan. Donny Cates ci ha mostrato un’anteprima della cover del primo numero di THOR. Lo scrittore si è dichiarato entusiasta del progetto con l’Asgardiano, e i fan sono in attesa di vedere quanto creato da lui e dal suo team. lui e dal suo team

Sono stati proprio i dettagli a rendere ancora più alte le aspettative, dato che il nuovo look del Dio del Tuono sembra proporre modernità in ogni minimo dettaglio. La nuova corona, fina e meno “ingombrante”, è sicuramente un tocco di eleganza, così come il mantello rosso, la posizione dei cerchi sull’armatura e soprattutto il fatto che sembra esserci un legame tra di loro, come un unico flusso di energia. Se Cates apporterà un upgrade al dio vichingo ancora non è dato saperlo, ma con un costume del genere non si può escludere tale possibilità. Potete trovare la copertina in calce alla notizia.

Di seguito potete trovare la presentazione ufficiale alla serie:

“Un incredibile team creativo prenderà la gestione di Thor a partire dal prossimo anno! Da poco presentato al panel Marvel’s Next Big Thing al Comic Con di Neew York, Donny Cates e Nic Klein condurranno il Dio del Tuono nella sua prossima era, che comincerà a gennaio. La storia con protagonista Thor sarà leggendaria, piena di avventure tuonanti, così come anche il mistero di ritrovarsi in un nuovo territorio, per dover affrontare un’antica minaccia, conosciuta come The Black Winter. Nic Klein accompagnerà Thor con il suo talento artistico, presentandolo con un nuovo look degno del Re di Asgard."

Il disegnatore ha commentato:

“Sono incredibilmente entusiasta, e onorato, di lavorare con Donny. Thor è uno dei miei personaggi dei fumetti preferiti di sempre, per questo ho cercato di mettere tutto me stesso nel creare Thor e Asgard.”

Donny Cates ha già lavorato in molte testate Marvel con personaggi leggendari, portandole al successo, e Thor non sarà un’eccezione!

“Tra tutte le mie aspettative mai avrei pensato di essere degno di scrivere Thor”, ha detto Cates. “Da Stan Lee e Jack Kirby, tutta la leggendaria strada che porta ad oggi, passando per Jason Aaron, è un grandissimo onore per me entrare nelle mura dorate di Asgard, e farmi strada per incontrare il Dio del Tuono in persona. Sappiate che mi impegnerò al massimo. Per tutti voi. Per Asgard. Per sempre.”



Sembra quindi che il primo volume della nuova serie THOR verrà pubblicato nel 2020, e dai dettagli emersi non possiamo fare altro che aspettarci cambiamenti radicali, non solo per quanto riguarda i personaggi, ma anche per la stessa Asgard, che è già stata ricostruita.