Thor: il potere di Mjolnir scatena uno scontro tra il Dio del Tuono e un Avenger

Sin dalla sua prima apparizione nel volume 83 della serie Journey into Mystery, pubblicato nell'agosto 1962, il personaggio di Thor è sempre stato profondamente legato al leggendario martello Mjolnir, che continua ad essere uno degli oggetti più potenti dell'intero multiverso Marvel.

Nel corso degli anni e delle innumerevoli storie dedicate al figlio di Odino, anche quelle che si allontano dal canone presente nei fumetti, molti personaggi sono stati in grado di sollevare e brandire l'arma in questione, e di recente, nel volume 8 della testata dedicata proprio a Thor, è stato un amico del dio di Asgard a farlo.

Nello scorso numero della serie però sembra essere cambiato qualcosa nel rapporto tra Thor e il martello. La divinità sa di aver bisogno del giudizio di un esperto per capire cosa fare, per questo manda Mjolnir a Broxton, in Oklahoma, dove in passato si trovava Asgard, con un'incisione che chiede ai testimoni dell'impatto di chiamare Tony Stark. Successivamente la scritta sul martello cambia, chiedendo ai passanti di prenderlo, e sorprendentemente Adam Aziz, un meccanico della zona, ci riesce.

Non appena Adam si trasforma in una specie di guerriero di Asgard, arriva Iron Man, che si appropria dell'arma. Giunto sulla scena anche Thor, Tony comincia a minacciare la divinità, dicendo di volere delle spiegazioni riguardo il fatto che tutti riescano a sollevare il suo caro Mjolnir, e che se non le avrà lo porterà con sé per eseguire dei test.

Senza dare tempo a Thor di rispondere, Tony colpisce il volto del suo compagno con il martello, scena che potete trovare nella tavola in calce, dando il via ad uno scontro che si conclude con l'evocazione di una tempesta da parte dell'asgardiano. Riprendendo Mjolnir Thor spiega che chiunque può sollevare l'arma, ma nessuno è capace di usarne i poteri come lui.

Ricordiamo che l'alter ego di Donald Blake farà il suo ritorno nella serie, e vi lasciamo ad una magnifica illustrazione di Thor realizzata dal disegnatore di Kratos.