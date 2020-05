Thor: svelate le origini del mitico martello Mjolnir

Tra le serie della Marvel Comics è finalmente cominciata l'Era di Khonshu, con l'incredibile ritorno di ritorno di Moon Knight, e nell'ultimo numero di Avengers sono state rivelate delle informazioni alquanto interessanti e riguardanti diversi personaggi e supereroi dell'universo creato dalla Casa delle Idee.

Il debutto di "Age of Khonshu" è avvenuto sul numero 33 di Avengers, e ha visto protagonista il personaggio di Moon Knight, che dopo aver fronteggiato Pantera Nera, Iron Fist e Doctor Strange, convoca sulla Luna il Dio del Tuono, Thor.

Al suo arrivo Thor scaglia il suo mitico martello Mjolnir alla massima velocità contro Moon Knight, il quale riesce facilmente a bloccare l'arma e a rispedirla al mittente con altrettanta veemenza. Se in passato era stato specificato che il martello di Thor era stata costruito utilizzando l'Uru, Moon Knight ha finalmente spiegato di cosa si tratta, e potete vederlo nelle immagini in fondo alla pagina.

"Hai impugnato questo martello per centinaia di anni, e ancora non sai cosa è. Tutto quello che comprendi è che è fatto di Uru indistruttibile. Ma cosa è l'Uru? Potrebbero averti detto che l'Uru è antico quanto l'universo stesso. Che proviene dai giorni della creazione..una traccia precedente alla grande esplosione. È tutto vero. L'Uru è ciò che è rimasto..della prima sfera notturna. In altre parole, Thor..il tuo martello è fatto di roccia lunare."

Queste sono le parole pronunciate da Moon Knight, poco prima di rispedire il mitico Mjolnir al potente dio del tuono della mitologia norrena, evento che potrebbe sorprendere molti lettori ma che allo stesso tempo è giustificato da quanto spiegato sopra.