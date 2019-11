Thor tornerà in una versione inedita nel nuovo fumetto e con un nuovo braccio

È in arrivo un nuovo Thor cosmico di Donny Cates. L'autore sarà affiancato dal disegnatore Nic Klein per questa nuova avventura della Marvel Comics, in programma per il 2020. Il duo sarà affiancato da Olivier Coipel alle copertine e ci ha permesso di dare uno sguardo alla versione di Thor che vivrà tra queste pagine grazie a un trailer.

Dai primi teaser abbiamo potuto osservare la sanguinarietà di questa serie di Thor, con Mjolnir in primo piano in quanto ad arma omicida. Dopo la presentazione, sia Donny Cates che Nic Klein rivelano alcuni dettagli e pareri sul fumetto in programma.

"So che tante persone hanno parecchie domande sul nuovo costume e la mancanza di tante cose, come il braccio amputato. Ci sono ragioni naturali per tutto, comunque. Il nuovo costume arriva in modo organico con gli eventi del numero 1. Capirete quando lo leggerete" specifica Cates, che prosegue: "Non avrei mai immaginato neanche nei miei sogni più reconditi che sarei stato degno di scrivere Thor. Da Stan Lee e Jack Kirby, fino alla leggendaria run che sto stupidamente seguendo del grande Jason Aaron, è più che un onore entrare nei palazzi dorati di Asgard, e di percorrere un sentiero (molto oltre i campi che conosciamo...) del Dio del Tuono stesso. Credetemi, farò del mio meglio. Per tutti voi. Per Asgard. Per sempre."

Anche Klein aggiunge qualche dichiarazione sulla storia di Thor che avrà inizio a gennaio: "Sono incredibilmente eccitato e onorato di poter lavorare a questo con Donny. Thor è uno dei miei personaggi fumettistici preferiti quindi ho lavorato molto duro per dare giustizia a Thor e ad Asgard."