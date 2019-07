Thor: Vediamo la nuova armatura indossata dal Re di Asgard

Dopo il ritorno dell'iconica arma di Thor, l'armamentario del mitico eroe creato dal genio di Stan Lee, si arricchisce di un'armatura dal design degno del Re di Asgard.

Il primo volume della serie "War of the Realms Omega" ci mostra il nuovo equipaggiamento di Thor, con il dio del fulmine impegnato ad affrontare inquietanti minacce per la pace dell'universo, dopo la caduta di Midgar. Insieme a lui combattono le valchirie, ed è proprio incontrandosi con Jane Foster che il personaggio interpretato da Chris Hemsworth si rende conto di quante delle sue guerriere sono cadute in battaglia, senza la possibilità di accedere al Valhalla.

Nell'emozionante pagina del fumetto, i fan hanno potuto ammirare il nuovo costume dell'eroe, che mantenendo la storica colorazione blu, si arricchisce con un mantello di pelliccia, che insieme all'argento dell'elmo e al colore dorato della benda gli conferisce un aspetto regale.

Se siete interessati ad ulteriori avventure dell'eroe asgardiano, ecco un nostro breve riassunto della trama di King Thor. Purtroppo la conclusione di War of the Realms è ancora inedita in Italia, anche se pare che Panini Comics inizierà a pubblicare i primi numeri della nuova saga a settembre.

Fateci sapere con un commento cosa ne pensate del nuovo look del Re di Asgard, trovate l'immagine inedita in calce alla notizia.