Thunderbolts, ecco la nuova formazione della squadra protagonista del rilancio

A seguito della pubblicazione di una misteriosa immagine promozionale che andava ad anticipare l'arrivo di una nuova formazione dei Thunderbolts, Marvel Comics ha svelato il mistero annunciando "Thunderbolts", miniserie in cinque numeri che vedrà protagonista un'inedita squadra guidata da Clint Barton, Hawkeye.

"Criminali con superpoteri hanno preso ostaggi a Staten Island? Un portale dimensionale si apre a Chinatown? Mostri creano scompiglio al Met? Chiama il TUONO!", recita la sinossi pubblicata da Marvel Comics. Saranno lo sceneggiatore Jim Zub e l'artista Sean Izaakse ad occuparsi di raccontare le avventure di questo nuovo team di Thunderbolts, formato da Spectrum, America Chavez, Power Man, Persuasion e Gutsen Glory, un nuovo personaggio, oltre ovviamente a Clint Barton.



"Scrivere Thunderbolts è stato il mio primo lavoro nell'Universo Marvel ed è la stessa cosa per Sean Izaakse, così poter lanciare una nuova versione del team per il 25esimo anniversario è stato un vero onore", dichiara Zub. "Sono molto emozionato di poter mettere Clint Barton, Monica Rambeau, America Chavez e diversi altri alla prova nei panni dell'unico team di super eroi ufficiale di New York. Ho inserito in questa serie tante delle idee che ho avuto nel corso degli anni. Tanta azione e divertimento, dramma, commedia e, ovviamente, qualche colpo di scena per tenere sempre i lettori in tensione. Le illustrazioni di Sean non sono mai state così belle e il suo talento artistico aggiunge valore al colossale Marvel Universe. Il nostro team creativo sta dando il meglio di se, quindi preparatevi alla 'Giustizia, come un Lampo' in ogni singolo numero!".



La miniserie prenderà il via a Maggio 2022, e affronterà le conseguenze di Devil's Reign il cui finale promette grossi sconvolgimenti per l'Universo Marvel. Uno di questi sembra essere la presenza dei Thunderbolts come unico gruppo supereroistico autorizzato ad operare a New York.



In attesa di ulteriori informazioni, condividiamo l'immagine promozionale con il nuovo roster rivelato, oltre alle tre cover del primo numero, in uscita il 25 Maggio, ad opera di David Nakayama, Sean Izaakse e Paulo Siqueira.