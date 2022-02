Thunderbolts, Marvel rilancia la squadra con una misteriosa nuova formazione

Con la pubblicazione di una misteriosa immagine promozionale, Marvel Comics anticipa l'arrivo di una nuova formazione dei Thunderbolts, il team di antieroi (e spesso anche villain) che rappresenta una sorta di antitesi del principale super-gruppo dell'Universo Marvel: gli Avengers.

Creati da Kurt Busiek e Mark Bagley, i Thunderbolts debuttarono originariamente sulle pagine di Incredible Hulk #449 nel 1996. Si trattava di un gruppo di mercenari guidati dal Barone Zemo che, nel tempo, ha contato tra le sue fila personaggi come Venom, Bullseye e Hulk Rosso.



L'ultima incarnazione del team è stata recentemente presentata sulle pagine dell'evento Devil's Reign, il cui finale promette grossi sconvoglimenti per l'Universo Marvel. Quest'ultima incarnazione dei Thunderbolts, formata da Taskmaster, Mister Fear, Batroc il saltatore, Rhino, Star, Ampere e Snakehead, sembra però destinata ad avere vita breve.



L'immagine promozionale pubblicata da Marvel (che condividiamo in fondo all'articolo) mostra infatti le silouhette dei sei nuovi (e per il momento misteriosi) personaggi che andranno a comporre l'inedito roster dei Thunderbolts, accompagnate dalla tagline 'censurata' "[classified] [classified] like lightning...", ovvero "[riservato] [riservato] come il lampo...", che risulta difficile interpretare. Non sono noti per il momento gli artisti coinvolti nel rilancio, né in cosa consista effettivamente questo nuovo progetto.



Nell'attesa di aggiornamenti che non dovrebbero tardare ad arrivare, ricordiamo che sono recentemente emersi rumor che anticiperebbero l'arrivo di un film dei Thunderbolts messo in cantiere dai Marvel Studios.