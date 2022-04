Thunderbolts, il nuovo team guidato da Hawkeye debutta nella preview del primo numero

Si avvicina il debutto di una nuova formazione dei Thunderbolts, il team di villain e antieroi creato da Kurt Busiek nel 1997. La nuova serie, sceneggiata da Jim Zub e illustrata da Sean Izaakse, prenderà il via a Luglio, ma grazie alla pubblicazione di una preview, abbiamo l'occasione di dare una prima occhiata al nuovo team in azione.

I nuovi Thunderbolts, sotto la guida di Hawkeye, sembrano aver abbandonato la loro natura controversa: il nuovo team è infatti composto esclusivamente da eroi. La preview vede Occhio di Falco, America Chavez, Spectrum, Power Man, Persuasion e Gutsen Glory nel mezzo delle loro azioni eroiche. La prima tavola vede inoltre la presenza di Abominio.



Marvel Comics ha anche diffuso cover e sinossi del terzo numero: in Thunderbolts #3 gli eroi dovranno affrontare le Super Apes, un gruppo di scimmie con superpoteri che hanno debuttato originariamente in Fantastic Four #13 del 1963, di Stan Lee e Jack Kirby.



Thunderbolts #1 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 6 Luglio 2022, mentre il terzo numero dovrebbe arrivare ad Agosto. Condividiamo la preview del primo numero in calce, assieme alla cover di Thunderbolts #3 realizzata da Sean Izaakse.



La nuova formazione dei Thunderbolts include anche un personaggio che debutterà presto in live action nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ecco un promo art dedicato a America Chavez.