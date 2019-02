Ti amo, ma fatti ammazzare: il manga entra nella sua fase finale

Il manga mensile Ti amo, ma fatti ammazzare, da poco arrivato in Italia grazie a Planet Manga, sta per arrivare al termine della sua serializzazione. L'annuncio è arrivato sulla rivista dove attualmente è in pubblicazione il fumetto scritto da Majuro Kaname e disegnato da Sousou Sakakibara.

Nel numero 3 della rivista Monthly Shonen Magazine, dove sono stati pubblicati manga famosi come Beck Mongolian chop squad e Bugie d'Aprile, ha dichiarato che Ti amo, ma fatti ammazzare sta per entrare nell'arco narrativo che porterà a conclusione la storia. Il capitolo che segnerà questa transizione arriverà nel prossimo numero, in uscita a marzo, mentre gli autori non hanno dichiarato esattamente quanto mancherà alla fine.

Ti amo, ma fatti ammazzare è un manga shonen pubblicato inizialmente sulla rivista spin-off di Kodansha, lo Shonen Magazine R, dal 20 aprile 2015. Dopo due anni però, dal febbraio 2017, la serie è stata spostata sulla rivista Monthly Shonen Magazine. La Planet Manga ha appena pubblicato in Italia il primo volume mentre il secondo arriverà a fine marzo. In Giappone, invece, il numero di volumi è attualmente nove, con l'ultimo arrivato nelle fumetterie nipponiche a novembre.