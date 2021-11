Tiger & Bunny 2: data di uscita, poster, numero di episodi per l'anime di Netflix

Quasi una decina d'anni fa debuttò Tiger & Bunny, un anime che ha vissuto nel cuore degli appassionati per diverso tempo. Ci sono voluti anni e un film prima di avere aggiornamenti su un possibile seguito, con questi arrivati lo scorso anno. E portare Tiger & Bunny 2 ci penserà Netflix.

Tra sito ufficiale e comunicazioni dell'evento Netflix Festival Japan 2021, è stato annunciato che Tiger & Bunny 2 esordirà ad aprile 2022. Il debutto avverrà a livello mondiale in streaming sulla piattaforma, garantendo così uniformità per tutto il pubblico globale. Il sito ufficiale ha poi comunicato che la stagione avrà 25 episodi, ma soltanto i primi 13 - quelli contrassegnati come "prima parte" - verranno distribuiti ad aprile, mentre i restanti arriveranno in seguito. L'anime si occuperà di raccontare una storia successiva a quella degli eventi del film Tiger & Bunny The Movie -The Rising-.

Molti membri del cast e dello staff torneranno per questa nuova serie. Alla regia c'è Atsuko Kase, che lavorerà allo studio Bandai Namco Pictures. Masafumi Nishida si occuperà della composizione della serie, mentre il mangaka Masakazu Katsura è di nuovo incaricato di occuparsi del character design. In basso è disponibile la locandina divulgata da Netflix per Tiger & Bunny 2.

Netflix non si accontenta però e avvisa i fan: in futuro arriverà anche la prima serie di Tiger & Bunny, permettendo così a chi non conosce il prodotto di seguire la storia di questi eroi.