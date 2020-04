Tiger & Bunny 2 si farà! Tutti i dettagli sulla nuova stagione della serie anime

L'account ufficiale di Sunrise, lo studio di animazione responsabile per la realizzazione di opere del calibro di Cowboy Bebop e Inuyasha, ha annunciato pochi istanti fa il rispolvero del franchise Tiger & Bunny. La serie anime tornerà con una seconda stagione nel corso del 2022, e fungerà da sequel al film Tiger & Bunny: The Rising.

Tiger & Bunny è una serie di stampo supereroistico nata dalla brillante mente di Keiichi Satou, ed incentrata sulle avventure dell'eroe veterano Kotetsu Kuburagi (Wild Tiger) e del suo sottoposto, il novellino Barnaby Brooks Jr. La prima stagione dell'anime andò in onda nel 2011 e ad essa seguirono un adattamento manga di 9 volumi, uno spin-off intitolato Double Decker! Doug & Kirill e due pellicole: Tiger & Bunny: The Beginning e la sopracitata The Rising.

Mitsuko Kase (Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory) dirigerà la seconda stagione presso lo studio di animazione Bandai Namco Pictures, sostituendo l'autore Keiichi Satou. Masafumi Nishida tornerà a comporre la serie, mentre Masakazu Katsura curerà il character design. Hiroaki Hirata e Masakazu Morita torneranno a prestare la voce al duo protagonista.

