Tiger & Bunny 2: nuova character visual e dettagli sul cast della serie

L'account Twitter ufficiale di Tiger & Bunny, franchise anime originale prodotto da studio Sunrise, ha da poco rivelato una nuova character visual per la seconda stagione della serie animata. Oltre all'immagine pubblicata è stato confermato integralmente il cast della prima serie.

La serie animata del 2011 racconta le vicende degli eroi a noleggio, esseri estremamente potenti conosciuti come NEXT che indossano loghi e sponsor mentre combattono il crimine in diretta televisiva. Il cast della seconda stagione vedrà il ritorno dei seguenti personaggi:

Hiroaki Hirata: Kotetsu T. Kaburagi/Wild Tiger.

Masakazu Morita: Barnaby Brooks Jr.

Minako Kotobuki: Karina Lyle/Blue Rose.

Taiten Kusunoki: Antonio Lopez/Rock Bison.

Mariya Ise: Pao-Lin Huang/Dragon Kid.

Kenjiro Tsuda: Nathan Seymour/Fire Emblem.

Go Inoue: Keith Goodman/Sky High.

Nobuhiko Okamoto: Ivan Karelin/Origami Cyclone.

L'anime arriverà nel 2022 e proseguirà le avventure cronologicamente dopo gli eventi del film Tiger & Bunny: The Rising. Mitsuko Kase (Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory) dirigerà la serie, Masafuni Nishida si occuperà nuovamente del comparto musicale e Masakazu Katsura tornerà a capo del character design.

Anche voi siete ansiosi di scoprire cosa ci aspetta nella seconda stagione di Tiger & Bunny? Sapevate che studio Sunrise ha aperto una propria scuola di animazione? Che qualche animatore abbia fatto il grande passaggio da studente ad artista all'interno di questa produzione?