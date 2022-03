Tiger & Bunny 2: i protagonisti della serie anime Netflix si mostrano in un trailer

Nel corso di un evento dedicato, Netflix ha mostrato al pubblico il main trailer di Tiger & Bunny Stagione 2. Questa clip promozionale presenta al pubblico i nuovi protagonisti della serie anime, oltre che la sigla di apertura composta da Unison Square Garden.

Tiger & Bunny 2 debutterà l'8 aprile sul catalogo Netflix, che riporta la serie dopo quasi dieci anni dall'arrivo della prima serie targata Studio Sunrise. In questi primi 13 episodi, sui 25 totali programmati per questa stagione, gli spettatori faranno la conoscenza di nuovi, divertenti protagonisti, che andranno ad affiancare la coppia principale.

In lotta per la pace e gli sponsor, il fenomenale duo composto da Wild Tiger e Barnaby continua a lavorare come supereroi. Il numero di questi, però, è in costante crescita. Riusciranno due veterani a cavarsela contro le nuove generazioni? Gli eventi di questa serie, prendono piede dopo quelli del lungometraggio anime Tiger & Bunny The Movie - The Rising.

Tra i nuovi membri del cast annunciati, troviamo Nobunaga Shimazaki, Shoya Chiba e Tomori Kusunoki nei panni di Thomas, Mr. Black e Gatto Magico. Nello staff a lavoro presso Bandai Namco Pictures troviamo Atsuko Kase in qualità di regista e Masafumi Nishida come supervisore delle sceneggiature.

Dopo la character visual di Tiger & Bunny 2, Tonari no Young Jump di Shueisha ha svelato che il 15 aprile debutta un adattamento manga intitolato Tiger & Bunny 2 The Comic.