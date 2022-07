Tiger & Bunny 2: uscita e dettagli sulla seconda parte dell'anime Netflix

Attraverso una key visual pubblicata sull’account Twitter ufficiale del franchise, è stato reso noto che il secondo cour della Stagione 2 di Tiger & Bunny debutterà sul catalogo di Netflix durante la stagione autunnale 2022.

A distanza di oltre un decennio dal debutto, nel mese di aprile 2022 su Netflix è uscito Tiger & Bunny 2. Come rivelato, la seconda stagione dell’anime sarebbe stata divisa in due parti, con la prima che conta un totale di tredici episodi tutti disponibili alla visione in streaming su Netflix.

La seconda parte, che includerà gli episodi che vanno dal 14 al 25, debutterà in anteprima mondiale su Netflix dal 7 ottobre 2022. Ancora una volta, la strana coppia formata da Wild Tiger e Barnaby dovrà lottare per la pace e per trovare nuovi sponsor. Questi due veterani, riusciranno a cavarsela nuovamente contro i supereroi di nuova generazione? In attesa di scoprirlo, ecco la nostra recensione di Tiger & Bunny 2.

Il secondo cour, presenta lo stesso staff che ha lavorato alla prima parte. Atsuko Kase proseguirà il suo lavoro di regista presso Bandai Namco Pictures. Masafumi Nishida, continuerà a supervisionare e scrivere le sceneggiature della serie, mentre Masakazu Katsura disegnerà i personaggi e le tute degli eroi. Taichi Mukai eseguirà la nuova sigla di chiusura “Pilot”.