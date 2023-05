Un TikTok diventa virale grazie alla palestra a tema Dragon Ball Z

Goku, il protagonista dell'epica serie di anime e manga Dragon Ball, è noto per essere un guerriero straordinario, costantemente alla ricerca di modi per superare i propri limiti e diventare sempre più forte. Per farlo però è necessario allenarsi in continuazione, sia nel corpo che nella mente.

Uno degli allenamenti più iconici di Goku è avvenuto nella Stanza dello Spirito e del Tempo, conosciuta in inglese con il nome di Hyperbolic Time Chamber. La Stanza dello Spirito e del Tempo è un luogo speciale situato nel santuario volante di Dio, dove un giorno trascorso all'interno corrisponde a un anno nel mondo reale. Questo significa che Goku ha avuto l'opportunità di allenarsi in isolamento per lunghi periodi, ottenendo una crescita incredibile delle sue abilità.

Durante il suo primo allenamento nella Stanza dello Spirito e del Tempo, Goku ha trascorso un intero anno concentrato ad allenarsi insieme a Gohan. Ha sfruttato al massimo il suo potenziale e ha superato i suoi limiti, aiutando anche il figlio. Questo allenamento gli ha permesso di diventare più potente e di affrontare avversari sempre più formidabili. Ovviamente non è possibile fare una cosa del genere nel mondo reale, ma qualcuno ci prova.

Un video su TikTok è diventato virale: ormai Dragon Ball Z è famoso in tutto il mondo e ha cresciuto persone che ormai sono adulte e non hanno dimenticato l'anime che li ha fatti divertire ed esaltare per anni. Come accaduto qualche anno fa con le palestre Vegeta in Italia, adesso gli USA hanno la propria palestra a tema Dragon Ball Z. Con un logo ricreato con il font del noto anime, è nata la Hyperbolic Fitness, una palestra ben attrezzata che non disdegna i riferimenti a Dragon Ball con murales degli scontri più importanti.