Time Paradox Ghost Writer: il nuovo manga di Jump è un misto tra Steins;Gate e Bakuman?

Saltuariamente, la rivista Weekly Shonen Jump annuncia il debutto di nuovi manga pronti a sostituire opere concluse o cancellate. A tal proposito, abbiamo già alcune prime informazioni in merito alla serie che sostituirà Demon Slayer, manga ormai in dirittura d'arrivo. Il titolo dell'opera in questione è Time Paradox Ghost Writer.

L'annuncio del nuovo manga arriva direttamente dalle pagine dello scorso numero di Jump, con una breve anteprima che sembra prendere in prestito una scena dal popolare anime di Steins;Gate. Ad ogni modo, dai primi leak della rivista di questa settimana sono emerse alcune novità in merito al fumetto del duo composto dallo sceneggiatore Kenji Ichima e il disegnatore Tsunehiro Date. Entrambi gli autori avevano già collaborato in passato, sempre per la rivista principale di casa Shueisha. Ad ogni modo, la preview di Time Paradox Ghost Writer qui segue:

"Qualcuno ha un numero di Shonen Jump di 10 anni nel futuro?! Un'opera controversa e che scuote lo spazio-tempo è appena iniziata! L'arrivo di uno sconosciuto! Il destino sta iniziando a muoversi...! Al domani che non poteva arrivare! È arrivato il momento di un voluminoso e sorprendente spettacolo! ben 54 pagine con tanto di pagine a colori!

Un giovane aspirante mangaka ottiene un numero di Weekly Shonen Jump proveniente da 10 anni nel futuro?!"

Una descrizione particolarmente buffa, ma che unisce alcune delle caratteristiche di Seins;Gate al popolare manga di Ohba e Obata, Bakuman. E voi, invece, cosa ne pensate di questo manga, vi ispira? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.