Time Paradox Ghost Writer è il nuovo Steins; Gate di Weekly Shonen Jump?

Continuano ad arrivare le nuove proposte di Weekly Shonen Jump. In questo periodo la rivista ha infatti dato vita a un nuovo round di serializzazioni. Dopo la fine di Samurai8 e Zipman sono arrivati Mori King e Bone Collection, mentre la fine di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba darà spazio alla terza new entry, Time Paradox Ghost Writer.

Mentre le prime due hanno già esordito su Weekly Shonen Jump, bisognerà attendere il 18 maggio per l'arrivo di Time Paradox Ghost Writer sulla rivista. Sull'opera ci sono ben poche informazioni: sarà scritta da Kenji Ichima e disegnato da Tsunehiro Date. I due avevano già collaborato in passato e sono vecchie conoscenze di Weekly Shonen Jump.

Su Jump GIGA però è andata in scena una preview di Time Paradox Ghost Writer che lo fa assomigliare a Steins; Gate. In questa anteprima poco esplicativa vediamo un microonde in rovina che dopo aver emesso un ding si apre e lascia intravedere un numero di Weekly Shonen Jump. La serie in copertina si intitola "White Knight" ed è datata 2030. Time Paradox Ghost Writer potrebbe quindi proiettarci nel futuro oppure garantire un continuo salto tra presente e futuro grazie a questa strana macchina, proprio come succedeva in Steins; Gate.

Cosa ne pensate del nuovo manga di Weekly Shonen Jump? Lo seguirete su MangaPlus?