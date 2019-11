Time-skip per Black Clover? Diamo un'occhiata al nuovo design dei protagonisti

Un po' di ventata fresca per Black Clover, il manga di Yuki Tabata che continua ogni giorno a far parlare sempre più di sé. Dopo il cambio di editor, simbolo della svolta che la narrazione sta intraprendendo, tocca ora al rinnovamento del design dei protagonisti. Come appariranno i nostri eroi dopo sei mesi?

L'anime si sta lentamente avvicinando alla conclusione della prima stagione di Black Clover, e seppur non ci siano novità in merito a eventuali sequel, anche in virtù di una produzione che ha massacrato lo staff sotto Studio Pierrot, le speranze sono ancora solide e vive. Il successo della serie, che riscuote di ottima popolarità sia nella trasposizione televisiva che nell'omonimo manga originale, sono il frutto di un instancabile sensei, Yuki Tabata, che sta dando il massimo nella realizzazione della sua opera migliore finora.

Dopo un arco narrativo che ha messo a ferro e fuoco Asta e i Black Bull, i nostri eroi si concedono un estenuante allenamento in vista della prossima saga che, a quanto si evince dalla necessità di un time-skip e di un conseguente power-up, sarà estremamente micidiale. In calce alla notizia, inoltre, ne abbiamo approfittato per proporvi la nuova pagina a colori del manga che illustra Asta, Noelle e Mimosa dopo 6 mesi, poiché tale pare essere la durata dell'addestramento. Manca all'appello solo Finral, l'ultimo che insieme ai due protagonisti ha seguito un percorso di allenamento.

Riusciranno adesso a sconfiggere Magicula dopo aver trascorso mezzo anno nel regno di Heart? Diteci cosa ne pensate, come sempre, con un commento qua sotto.