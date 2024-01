Dopo il time-skip di Two Blue Vortex, Boruto ha superato definitivamente il padre?

Da quando sono state introdotte le (numerose) evoluzioni a cui è andato incontro Boruto dopo il salto temporale di Two Blue Vortex, molti lettori si sono interrogati sulla possibilità che il figlio del Settimo Hokage abbia ormai superato, in termini di forza, il leggendario padre. E alcuni fattori sembrerebbero confermare tali supposizioni.

Su quanto è cresciuto Boruto nel time-skip nel confronto con Naruto ne abbiamo discusso a lungo, tanto che se confrontiamo i rispettivi salti temporali visti in Boruto Two Blue Vortex e nell'opera capostipite di Masashi Kishimoto, e in particolare osserviamo lo stadio di maturazione raggiunto dai personaggi nel pieno del periodo post-allenamento, è chiaro che il giovane ninja ha sublimato un percorso di crescita che il padre, a tutti gli effetti, non ha mai realmente conosciuto, almeno non in questi termini. I motivi sono tanti, e li rintracciamo proprio nella necessità di Boruto di crescere più in fretta della figura paterna, e di acquisire così quella forza che gli consenta nel breve futuro di porre fine a quella che appare essere la minaccia più grande e devastante con cui il Villaggio di Konoha si sia fino ad ora interfacciato: ovvero l'avvento dello shinju.

Ma se spostiamo lo sguardo al potenziale definitivo espresso dai due nel corso dei manga, e lo decliniamo in un ipotetico confronto padre-figlio, ecco che la possibilità di codificare una scala dei valori certa e dogmatica viene progressivamente meno, al punto da apparire quasi un miraggio o un mero esercizio di fantasia. Eppure alcuni fattori ci potrebbero portare a stabilire una “gerarchia” che per quanto non sia assoluta – e quindi indubbiamente soggetta a giudizio e a canoni di opinabilità – può comunque risultare “corretta”, o quanto meno credibile. E che vedrebbe Boruto, in termini di forza assoluta, trionfare sull'iconico padre.

Partendo dall'ipotesi che Naruto sia ancora in grado di mantenere la “modalità Baryon” - cosa ovviamente iperbolica, dal momento che il Settimo Hokage non può più usufruire dei poteri della Volpe – seppur la contaminazione ideale tra il chakra di Kurama e quello del ninja aumenti qui esponenzialmente le capacità combattive dell'eroe (sia dal punto di vista fisico, che nell'utilizzo e nel controllo pressoché perfetto delle tecniche) è pur vero che una forma di questo tipo non solo porta chi ne usufruisce a consumare l'energia vitale sia del Novecode che del jinchuriki, ma alla lunga determina un sovraccarico fisico talmente elevato, da risultare ingestibile, per poi apparire come una debolezza. Soprattutto agli occhi di un ninja maturo e consapevole qual è ormai Boruto.

Sin dal momento in cui Ikemoto ha riportato nella narrazione il ragazzo dopo la maturazione esperita durante gli anni del time-skip, il ninja di Konoha ha mostrato un potenziale tanto inaspettato quanto ineguagliabile. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo come Boruto in Two Blue Vortex 6 è arrivato ad apprendere la tecnica dell'Elettricità Viola, il figlio del Settimo Hokage non solo ha dato dimostrazione di un controllo pressoché perfetto della mossa coniata da Kakashi, ma la combinazione del rasengan uzuhiko, con cui canalizza i movimenti gravitazionali della Terra, e il Trasferimento Istantaneo del celebre nonno, appare davvero incontrastabile, tanto da aver respinto con una facilità quasi imbarazzante le offensive di Code, da molti considerato più forte di Jigen e quindi dello stesso Naruto. Ecco, allora, che in un ipotetico confronto padre-figlio, non appare sacrilego immaginare che Boruto possa trionfare sul Settimo Hokage.