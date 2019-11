Titania Asuna risplende in un candido cosplay di Sword Art Online

Sword Art Online è tornato in questa sessione con la seconda parte della serie Alicization, "War of Underworld", che sta facendo emozionare tutti i fan rivelandosi e confermando quanto di buono si era già visto con la prima serie uscita qualche mese fa e portata qui da noi dalla Dynit sulla piattaforma VVVVID.

Se c'è una cosa per la quale si deve dare il merito a Sword Art Online è senza ombra di dubbio la capacità di creare personaggio intramontabili, ma soprattutto un eroina come Asuna che, in poco tempo, è riuscita a scalare la vetta dei personaggi femminili più amati, entrando con forza nei cuori dei fan. Fin dalla prima serie si è dimostrata per quello che era: forte, tenace, gentile, caritatevole, bellissima. Qualità che hanno colpito sicuramente tutti gli appassionati, tanto da spingere lo studio A-1 Pictures a non abbandonare il personaggio e seguire le Light Novel alla lettera, ma farlo diventare un cardine dell'intero universo di Sword Art Online.

Coloro che stanno seguendo le puntate della nuova stagione, avranno senz'altro capito che, anche in questa stagione, Asuna avrà i suoi momenti di gloria, sicuramente tornando alla ribalta e confermandosi ancora una volta fulcro di tutto, al pari del protagonista maschile, Kirito. E a esprimere tutto l'amore che i fan provano verso tale personaggio, sono gli innumerevoli cosplay che compaiono in rete ogni giorno, tra cui quello che vi presentiamo oggi qui, in questo articolo.

È un cosplay che ha saputo conquistare i cuori di moltissimi fan in tutto il mondo, impazzando sul web come un fiume in piena. Realizzato dalla cosplayer mickysibille, è stato pubblicato da lei sul suo profilo Instagram. Come potete vedere dalla foto in calce all'articolo, ciò che rende particolare tale rappresentazione è il fatto che Asuna non è mostrata nella forma classica, ma la ragazza ha deciso di realizzare la versione di Titania Asuna, sicuramente meno gettonata dai cosplayer di tutto il mondo, ma non di certo meno bella. A confermare ciò è lo splendido e candido cosplay in questione e il grandissimo successo da esso riscontrato.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'interpretazione che mickysibille ha dato del personaggio? Fatecelo sapere nei commenti.