Tite Kubo, l'autore di Bleach, ci delizia con lo sketch di un nuovo Shinigami

Nonostante il manga (e, ancora prima) l'anime disiano terminati ormai da tempo, autore e animatori non hanno mai smesso di realizzare illustrazioni e sketch vari dei protagonisti dell'opera. È il caso proprio di Tite Kubo, che ci ha deliziato con il disegno di uno Shinigami inedito.

In Giappone, infatti, è stato rilasciato il Kuramochi Bon: si tratta di un manga celebrativo, dedicato a Fusako Kuramochi - una celebre autrice giapponese conosciuta ai più per le sue opere di genere shojo, tra le quali annoveriamo Megane-chan no hitorigoto, Tennen Kokekko, Hana ni Somu.

In questo volumetto compare proprio il disegno in questione del maestro Tite Kubo, uno Shinigami proveniente proprio da Bleach che ha tutta l'aria di essere un personaggio inedito e ben diverso dal vasto parco di protagonisti presente nell'opera principale.

In realtà, il dio della morte in questione condivide parecchi elementi con Kisuke Urahara, in particolare i lineamenti facciali e l'espressione, così come i capelli mossi - anche se leggermente più corti. I fan, tuttavia, si sono espressi in Rete nelle ultime ore proprio per commentare il disegno, e tutti concordano sul fatto che si tratta effettivamente di un personaggio nuovo.

Che ve ne pare? Quale potere gli dareste? E lo avreste voluto vedere nella storia di Bleach?