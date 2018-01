Tite Kubo di Bleach diffonde in rete gli sketch realizzati per lo scorso Lucca Comics!

Sebbenestia lavorando ad oltri progetti, il cast di Bleach conserverà per sempre un posto speciale nel suo cuore. A dimostrazione di ciò, il mangaka ha recentemente dedicato alcuni dei suoi più recenti disegni ae gli altri personaggi principali del manga.

Visionabili in calce all’articolo, i tre sketch sono stati realizzati in onore dello scorso Lucca Comics & Games, al quale il sensei non ha potuto partecipare a causa di un improvviso e non meglio specificato malore. Per nostra fortuna, a distanza di qualche mese dalla sua mancata partecipazione, il mangaka ha deciso di regalarci finalmente gli sketch che avrebbe dovuto esporre durante la manifestazione.



Il primo dei molti sketch in bianco e nero ci mostra Rukia Kuchiki apparentemente rilassata, mentre indossa un abito invernale. Ben più coperta è la bella Orihime Inoue, protagonista del secondo sketch, in cui la ragazza sfoggia uno splendido sorriso ed un caldo passamontagna adatto al freddo degli ultimi mesi. Il terzo disegno ci mostra poi un Uryuu Ishida un po’ annoiato, mentre armeggia col proprio tablet personale.



Protagonisti degli sketch successivi sono poi gli Shinigami Renji Abarai, Toushiro Hitsugaya, Rangiku Matsumoto, Kenpachi Zaraki, Mayuri Kurotsuchi, Gin Ichimaru e persino Sosuke Aizen in abiti civili e anche in questo caso adatti alle temperature invernali. Gin e Matsumoto in particolare si direbbero di ottimo umore e completamente a proprio agio in quelle vesti, mentre Aizen impugna quello che potrebbe essere un telefono cellulare.



Gli ultimi due sketch, infine, sono dedicati agli Arrancar più amati dal vasto fandom di Bleach, ossia Ulquiorra Cifer, che molto probabilmente è stato uno degli antagonisti più affascinanti e carismatici dell’intera opera, e al rissoso Grimmjow Jaegerjaquez, che assieme a Barragan era l’unico fra gli Espada a non avere rispetto né timore nei confronti di Aizen.

Curiosamente, il managea non ha destinato alcuno sketch al protagonista Ichigo Kurosaki, né al suo buon amico Chad o al capitano Byakuya Kuchiki, ma non è detto che nei prossimi giorni non possa tirare fuori dal cilindro altri disegni dedicati ai personaggi ancora mancanti all’appello.

Nel frattempo, quale dei tanti disegni visionabili di seguito è il vostro preferito?