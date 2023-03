Tite Kubo di Bleach e altri tre mangaka di Jump in questa foto: li riconoscete?

Weekly Shonen Jump è una rivista giapponese di manga che pubblica ogni settimana, diventata famosa per aver lanciato alcune delle serie manga più popolari al mondo, come Dragon Ball, ONE PIECE, Bleach e Naruto. Fondata nel 1968, la rivista ha un pubblico principalmente giovane e maschile, con un'età media dei lettori di circa 20 anni.

Weekly Shonen Jump ha influenzato la cultura pop giapponese e mondiale, lanciando alcune delle serie manga più famose di tutti i tempi. La rivista continua a essere un punto di riferimento per i fan di manga in tutto il mondo, offrendo nuove serie, personaggi e avventure appassionanti per molti anni a venire, e questo grazie alla genialità dei propri autori. Autori che ovviamente crescono, diventano colleghi, si conoscono ed escono anche insieme, talvolta.

Come successe durante l'anteprima della Jump Exhibition del 2018 creata per celebrare il cinquantesimo anniversario di Weekly Shonen Jump. In quell'occasione si riunirono ben sette mangaka, di cui quattro si fecero ritrarre in foto, questa foto visibile in basso. Ma quali sono gli autori immortalati? Da sinistra a destra abbiamo Hiroshi Shiibashi (I Signori dei Mostri, Illegal Rare, Yui Kamio Let's Loose), Riichiro Inagaki (sceneggiatore di Eyeshield21 e Dr. Stone), Yoshiyuki Nishi (Muhyo & Roji) e infine Tite Kubo di Bleach e Burn the Witch.

Al meeting c'erano anche Koyoharu Gotouge (Demon Slayer) e Ryuhei Tamura (Beelzebub, Hungry Marie, Hardboiled Cop and Dolphin), mentre la foto è stata postata da Kenta Shinohara (Sket Dance, Astra Lost in Space, Witch Watch). Ormai è sempre più raro che i mangaka si mostrino in volto pubblicamente, mentre in passato succedeva spesso, anche sulle copertine di Weekly Shonen Jump.