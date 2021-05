Tite Kubo disegna Kaminari di My Hero Academia: l'omaggio dell'autore di Bleach

Con un percorso pluriennale, My Hero Academia è diventato uno dei manga più seguiti al mondo. Pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2014, ha preso il posto di Naruto diventando uno dei big della nota rivista e tra anime, videogiochi e altri prodotti, è riuscito a conquistare il cuore di molti appassionati in tutto il mondo.

Ciò ha portato anche all'istituzione di una mostra di My Hero Academia dove il mangaka Kohei Horikoshi presenterà alcune illustrazioni, sia inedite che non. A partecipare al suo fianco ci saranno altri colleghi che hanno preparato disegni ad hoc. L'autore di Black Clover ha disegnato Mirko e Hawks, invece Eiichiro Oda di ONE PIECE ha disegnato Deku. Infine, Gege Akutami di Jujutsu Kaisen ha portato il suo Eraserhead dark.

A questi si aggiunge il mangaka di Bleach, Tite Kubo. Anche lui ha deciso di dare il suo omaggio al mondo di My Hero Academia scegliendo come personaggio Denki Kaminari. Il ragazzo elettrico è stato quindi disegnato col classico stile di Kubo che ha portato l'immagine che potete vedere in basso alla notizia.

Il personaggio è in bianco e nero ma posto su uno sfondo fluo mentre alle sue spalle campeggia una scritta verdina col suo nome. Un Kaminari molto stiloso, tipico dell'autore di Bleach.