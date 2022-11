Tite Kubo festeggia la vittoria del Giappone: l'esultanza dell'autore di Bleach

Impegnato a piene mani nella produzione di Bleach: Thousand-Year Blood War, Tite Kubo si è soffermato a commentare il grande palco che dal 20 novembre al 18 dicembre intratterrà la popolazione di tutto il mondo. Ecco l'esultanza dell'autore di Bleach alla vittoria all'esordio del Giappone alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022.

La seconda parte di Bleach pare già essere in produzione e il maestro Kubo deve essere impegnatissimo nella supervisione del progetto. Nonostante ciò, come tutto il resto del mondo si è messo in pausa per seguire i Mondiali di calcio che sono cominciati da pochissimo in Qatar, nazione che sta ospitando il grande evento.

Quest'oggi la nazionale giapponese ha fatto il suo esordio nella competizione sfidando la Germania quattro volte campione del mondo. Data per sicura sconfitta, la selezione giapponese ha però ribaltato i pronostici. Il primo tempo è finito con il Giappone in svantaggio di una rete, segnata su rigore da Gundogan, ma una volta scesi in campo per la seconda frazione di gioco i calciatori nipponici hanno dimostrato il loro valore. Con una rete di Ritsu Doan al minuto 75 e una di Takuma Asano al 83', il risultato è stato ribaltato. La partita è dunque finita 2-1 per il Giappone, un clamoroso risultato che ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Sol Levante.

Tra i seguaci della formazione giapponese a quanto pare c'è un nome d'eccellenza, il maestro Tite Kubo che attualmente sta lavorando all'arco finale dell'anime di Bleach. Nel tweet in calce all'articolo potete trovare la sua gioiosa e inaspettata esultanza per la vittoria contro la corazzata tedesca, una delle squadre accreditate alla vittoria finale. Secondo voi dove potrà arrivare il Giappone a questa edizione della Coppa del Mondo?