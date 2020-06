Tite Kubo, il mangaka compie 43 anni, auguri al papà di Bleach

Nonostante Bleach faccia ormai parte della precedente generazione di Weekly Shonen Jump, l'epopea shinigami di Tite Kubo continua ad appassionare milioni di appassionati in tutto il mondo. Basti pensare, infatti, al successo mediatico diramato dall'annuncio dell'attesissima seconda stagione.

Il ritorno dell'anime di Bleach, in realtà, è stato un argomento al centro dei rumor lo scorso anno, in quanto già diversi insider avevano preannunciato nel 2019 l'inizio dei lavori nei riguardi di una nuova serie televisiva. Così, lo scorso marzo, tramite un evento interamente dedicato è stato confermato l'adattamento televisivo della Guerra Millenaria, l'ultima saga del manga omonimo di Tite Kubo.

A tal proposito, il sensei è attualmente al lavoro su un nuovo fumetto, Burn The Witch, che riceverà tra l'altro una trasposizione animata in chiave cinematografica. Il manga in questione, salvo imprevisti, debutterà tra le pagine di Weekly Shonen Jump questa estate, non ci resta dunque che attendere qualche settimana per conoscere la data di inizio effettiva.

Ad ogni modo, nella giornata di oggi Tite Kubo compie 43 anni. A quanto pare, il celebre autore dovrà sottostare ancora un po' nell'universo editoriale nipponico prima di poter dare una svolta alla propria carriera e dedicarsi al mondo del fashion design. Pertanto, ne approfittiamo per fare i nostri più sinceri auguri al sensei, nella speranza di rivederlo più forte che mai tra le pagine di Jump.