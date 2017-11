TIte Kubo ringrazia i fan di Lucca Comics & Games con uno sketch di Bleach

, autore dell'acclamato manga di, avrebbe dovuto essere ospite durantema, per via di forze di causa maggiore, non è stato così. Il celebre mangaka, però, come promesso, ha preparato una tavola che sarà destinata a pochi, fortunati fan che hanno partecipato all'estrazione durante la fiera.

Lo sketch presenta un bellissimo disegno di Ichigo, il protagonista di Bleach, in abiti casual, accompagnato da un messaggio in italiano scritto e firmato proprio dal maestro Tite Kubo. Nel messaggio, l'autore si scusa con i suoi fan italiani per aver marinato la convention di Lucca, augurandosi di poter giungere nel nostro Paese il prima possibile. Trovate lo sketch in basso, con immagine e testo.

Tite Kubo non ha potuto partecipare alla conferenza di Lucca Comics & Games 2017 a causa di problemi di salute. Durante la fiera, presso lo stand di Planet Manga, era acquistabile anche l'ultimo volume di Bleach, il numero 74, disponibile sia in copertina standard che variant metallizzata.

A quanto pare Kubo-sensei non ha mai apprezzato particolarmente le trasposizioni, poiché ha avuto diversi diverbi con lo studio che ha realizzato l'anime di Bleach e (udite udite) pare abbia prevenuto un altro, terribile esempio di live action in stile Dragon Ball Evolution.