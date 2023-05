Tite Kubo rivelerà presto nuove informazioni su Bleach e Burn the Witch: di che si tratta?

Manca sempre meno all'uscita di Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2, che in Giappone avverrà con qualche settimana d'anticipo rispetto al rilascio internazionale. Con l'orologio che corre dritto verso la premiere, presto potrebbe arrivare un nuovo filmato promozionale sull'adattamento della seconda parte della Guerra Millenaria.

Tornato nell'ottobre del 2022 dopo un decennio d'assenza, l'anime di Bleach: Thousand-Year Blood War sta dominando anche il mercato home video. Mentre lo staff di Studio Pierrot festeggia gli ottimi risultati ottenuti, il fandom è in fermento a causa di alcuni nuovi leak.

Nelle ultime ore è stato rivelato che il maestro Tite Kubo rivelerà alcuni dettagli sul secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War, il cui sottotitolo pare essere The Separation, e su Burn the Witch, sua altra serie ambientata nello stesso universo narrativo di Bleach. Tali novità dovrebbero arrivare in data 28 maggio 2023, ma di cosa potrebbe trattarsi?

Per quanto riguarda la parte 2 della Guerra Millenaria, i fan sanno già tutto o quasi. All'appello mancherebbe un filmato promozionale, o un nuovo poster realizzato dall'autore. A incuriosire la community è l'annuncio su Burn the Witch. Molto probabilmente, Tite Kubo annuncerà la ripresa della serializzazione di Burn the Witch, fermata nel 2020 dopo quattro capitoli. Vi ricordiamo che l'unico tankobon al momento disponibile di Burn the Witch è arrivato in Italia con Planet Manga.